Stasera in tv 29 settembre, su Iris in seconda serata il film Posta grossa a Dodge City. La trama

29 settembre 2020 a

a

a

Posta grossa a Dodge City è il titolo del film in programma stasera in tv, 29 settembre, sul canale Iris in seconda serata, a partire dalle ore 22.55. Ancora una pellicola western, produzione americana del 1966. La regia è di Fielder Cook, mentre gli attori principali sono Joanne Woodward, Henry Fonda, Jason Robards. I quattro uomini più ricchi del Kansas si ritrovano a Dodge City per sfidarsi in una partita di poker. Si aggiunge Meredith, uno che sta per emigrare in Texas con la famiglia, ma che non resiste alla tentazione del gioco. Nel momento cruciale, però, sviene ed è sostituito dalla moglie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.