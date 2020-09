Stasera in tv 29 settembre, sul canale Iris il film Tomahawk scure di guerra. La trama

29 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 29 settembre, sul canale Iris, è in programma il film dal titolo Tomahawk scure di guerra. Continua la rassegna di pellicole western. Quello in palinsesto è un film prodotto nel 1951 negli Stati Uniti. La regia è di George Sherman, mentre del cast fanno parte Yvonne De Carlo, Van Heflin, Preston Foster, Jack Oakie, Rock Hudson. La trama. Jim è un esploratore e partecipa ad un incontro tra alcuni capi sioux e i rappresentanti degli Usa. Espone al comandante delle truppe le ragioni dei nativi, scontenti a causa della costruzione di un forte. Ma tra gli indiani ci sono gli assassini del fratello.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.