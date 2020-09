Stasera in tv 29 settembre, su Italia 1 in seconda serata il film Sin City una donna per cui uccidere. La trama

29 settembre 2020 a

Stasera in tv, 29 settembre, su Italia 1 in seconda serata è in palinsesto il film dal titolo Sin City una donna per cui uccidere. L'inizio è annunciato a mezzanotte e dieci (quindi di fatto si tratta del palinsesto del 30 settembre). Pellicola di azione, produzione americana del 2013. La regia è di Frank Miller e Robert Rodríguez, mentre del cast fanno parte Josh Brolin, Eva Green, Alexa Vega, Jamie Chung, Jessica Alba, Mickey Rourke, Rosario Dawson, Jaime King, Christopher Meloni, Joseph Gordon-Levitt. La trama: al Kadie's Bar di Sin City si intrecciano le vicende di sei personaggi assetati di vendetta.

