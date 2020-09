Stasera in tv 29 settembre, su Italia 1 il film The war il pianeta delle scimmie. La trama

29 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 29 settembre, su Italia 1 è in programma il film dal titolo The war il pianeta delle scimmie, inizio a partire dalle ore 21.30. Genere fantascienza thriller, realizzato nel 2017, produzione americana, vede alla regia Matt Reeves, mentre del cast fanno parte tra gli altri Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval. La trama. Si tratta del sequel di Apes Revolution, il pianeta delle scimmie. Ad una divisione di soldati, guidata dal Colonnello, viene assegnata una missione molto complessa da portare a termine: catturare Cesare, il geniale leader delle scimmie. Ma accade praticamente di tutto.

