Trump-Biden, stasera in tv martedì 29 settembre 2020 su Rai News24 diretta nella notte per il primo confronto

Questa notte, martedì 29 settembre 2020, alle 3 ora italiana, le 9 di sera negli Stati Uniti, a Cleveland in Ohio, andrà in onda il primo dei faccia a faccia previsti tra il Presidente Donald Trump e il candidato democratico, Joseph Biden, in vista del voto americano del 3 novembre prossimo.

Un dibattito considerato cruciale, che durerà circa 90 minuti e che la Rai seguirà in diretta, su Rai News24, su Radio1 e su RaiPlay. Su RaiNews, l’incontro sarà trasmesso con la traduzione simultanea. Subito dopo e fino all’alba, andrà in onda lo Speciale condotto da Andrea Gerli con i collegamenti da New York con il corrispondente Antonio Di Bella, con Simona Siri Gerstein e con Gianni Riotta. Anche Radio1 seguirà il duello Trump-Biden in diretta e con il supporto dei suoi corrispondenti, mentre su RaiPlay il dibattito sarà disponibile on demand e da domani mattina presto, anche su PlayList24, il prodotto di RaiPlay dedicato ai video più forti dai palinsesti Rai.



