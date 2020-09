Il film "Chéri" stasera in tv in prima serata su Rai5: Stephen Frears dirige Michelle Pfeiffer e Kathy Bates. La trama

29 settembre 2020 a

Dopo “Le relazioni pericolose” il regista Stephen Frears firma un altro affresco in costume, ispirato ai romanzi di Colette, con il film “Chéri” in onda stasera martedì 29 settembre alle 21.15 su Rai5.

Il film, trasmesso senza interruzioni pubblicitarie, racconta la storia d’amore tra una bellissima cortigiana non più giovane e un ragazzo nella Parigi della Belle Époque. Il diciannovenne Chéri conosce l'arte di amare grazie a Léa, bellissima e raffinata cortigiana, collega e rivale di sua madre, Madame Peloux. Quando, sei anni dopo, Chéri sarà costretto ad abbandonare la sua amante per sposare Edmée, figlia della ricca cortigiana Marie-Laure, entrambi inizieranno un percorso che li porterà inevitabilmente al doloroso distacco. Presentato in concorso al 59mo Festival di Berlino (2009). Nel cast anche Rupert Friend, Felicity Jones, Iben Hjejle, Frances Tomelty.

