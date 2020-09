Il "Ghiaccio bollente" di Rai5 stasera in tv martedì 29 settembre 2020: Led Zeppelin video biografia

29 settembre 2020 a

a

a

Una video-biografia per gli appassionati dei Led Zeppelin. Attraverso immagini live, dichiarazioni dei membri originali - Page, Plant, Bonham e Jones - e il racconto di giornalisti, esperti del settore e musicisti, il documentario in due parti “Led Zeppelin Videobiografia”, che Rai5 propone questa sera martedì 29 settembre e giovedì 1 ottobre alle 22.45 anche in lingua originale, traccia la storia discografica e personale della band. Al centro della prima parte, un viaggio musicale dall’album di esordio Led Zeppelin I al capolavoro Led Zeppelin IV. Uno studio approfondito, in ordine cronologico, della discografia di una delle Rock band più amate di tutti i tempi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.