Striscia la notizia, il cane della nuova edizione su Canale 5: Ficarra e Picone lanciano sondaggio sul nome

"Nuova stagione di Striscia e nuovo cucciolo in studio con noi ❤ Come lo volete chiamare: Luis, Mes o Droplet? Link in bio per il sondaggio". E' la didascalia con la quale viene lanciato il video, sull'account ufficiale di Striscia la notizia.

La nuova edizione del tg satirico di Canale 5, è cominciata ieri lunedì 28 settembre 2020 ed il cane è stato subito tra i protagonisti. Ficarra e Picone, i conduttori: "Come lo chiamiamo questo cucciolo". E giù via con i nomi da scegliere. E voi, quale preferite? Seguite il video e poi sbilanciatevi.

