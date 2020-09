Stasera in tv martedì 29 settembre 2020, "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" su Rai Movie: la trama

29 settembre 2020 a

Questa sera, martedì 29 settembre 2020, Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmetterà alle 21.10 “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, un film diretto da Martin McDonagh. Angela è solo una ragazzina quando viene violentata e uccisa nella provincia profonda del Missouri.

Mildred, sua madre, non si dà pace per la sua morte e decide di sollecitare la polizia locale a indagare sul delitto e a consegnarle il colpevole. Per fare questo, dà fondo ai risparmi, commissiona tre manifesti con tre messaggi precisi diretti a Bill Willoughby, sceriffo di Ebbing, interpretato da Woody Harrelson. Affissi in bella mostra alle porte del paese, provocheranno reazioni disparate e disperate, riaprendo finalmente, il caso.

Il film è stato un successo ai botteghini, grazie a una sceneggiatura di ferro e a interpreti di grande spessore: la protagonista, l’attrice Frances McDormand, ha vinto proprio in questa occasione il suo secondo premio Oscar come miglior attrice protagonista, mentre Sam Rockwell quello come miglior attore non protagonista.

