Stasera in tv martedì 29 settembre 2020, Un'ora sola vi vorrei" con Enrico Brignano su Rai2: anticipazioni

Dopo il successo della prima puntata con oltre 2 milioni di spettatori e l’8.6% di share, su Rai2 torna, in prima serata alle 21.20, “Un’ora sola vi vorrei”, il “One man show” di Enrico Brignano. Nella puntata di stasera martedì 29 settembre al centro, ancora una volta, l’attualità: gli eventi della settimana e soprattutto gli effetti che quegli eventi hanno su tutti noi, con la puntuale satira di costume che ha reso celebre Brignano e che tanto piace al pubblico.

Una vera e propria corsa contro il tempo: sessanta minuti per fare tutto, per raccontare, divertire, per emozionare con monologhi, tanta musica, affidata ad una resident band di undici elementi, e ancora, ballo, filmati e “mise en scène”.

Nella puntata, con Brignano, porteranno questa volta il loro contributo al racconto del tempo, le attrici Paola Minaccioni e Tosca D’Aquino, oltre a Flora Canto, presenza fissa del programma.

“Un’ora sola vi vorrei” è un programma di Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Piero Guerrera, Luciano Federico e Manuela D’Angelo, con la collaborazione di Fosco D’Amelio, Antonio Pascale e Mario Scaletta. Prodotto da Itv Movie per Rai2. La Regia è di Cristiano D’Alisera.

