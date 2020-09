"Imma Tataranni - Sostituto procuratore” su Rai1 stasera in tv martedì 29 settembre: le anticipazioni

29 settembre 2020 a

E' in programma il secondo appuntamento,questa sera martedì 29 settembre alle 21.25 su Rai1, con “Imma Tataranni - Sostituto procuratore”, la fortunata serie targata Rai Fiction — ITV Movie liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia che vede Vanessa Scalera nei panni del magistrato più ironico ed eccentrico del panorama televisivo.

Nella puntata dal titolo “Come piante tra i sassi” viene trovato a Nova Siri il cadavere di un ragazzo, Nunzio. Nella sua indagine Imma entrerà in contatto con i sogni e le delusioni di una generazione abbandonata a sé stessa, desiderosa solo di andare via e che per riuscirci è pronta a tutto, anche a farsi coinvolgere nei loschi traffici delle ecomafie che vogliono interrare rifiuti tossici nei campi della Basilicata. Nel cast anche Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Monica Dugo, Dora Romano, Tony Laudadio, Alice Azzariti, Ester Pantano, Paolo Sassanelli e con la partecipazione di Antonio Gerardi, Cesare Bocci e Carlo Buccirosso. Firma la regia Francesco Amato.

