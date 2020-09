Ascolti tv, Nero a metà su Rai1 vince la gara di lunedì 28 settembre 2020, secondo il Grande Fratello vip

29 settembre 2020 a

Ascolti tv di lunedì 28 settembre 2020. Vittoria per la rete ammiraglia della Rai. Si tratta di un altro successo nel prime time per la fiction di Rai1 ’Nero a Metà 2’ con Claudio Amendola nei panni dell’ispettore Carlo Guerrieri: i due episodi della nuova serie trasmessi ieri hanno ottenuto, rispettivamente, 4.862.000 spettatori con il 19.21% di share e 4.524.000 spettatori con il 21.75%.

Su Canale 5, invece, il ’Grande fratello Vip 5’ (in onda fino all’1.10 di notte) ha totalizzato 3.130.000 spettatori con il 19.76% di share. Terzo piazzamento per ’Presa Diretta' su Rai3, con 1.529.000 spettatori e il 6.35% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ’Boss in Incognito' su Rai2 (1.484.000 spettatori, share 6.17%), ’The Foreigner’ su Italia 1 (1.463.000 spettatori, share 6.36%), ’Quarta Repubblica' su Rete4 (863.000 spettatori, share 4.83%), ’Gomorra 3’ su Tv8 (639.000 spettatori, share 2.7%), ’Sette Anni in Tibet’ su La7 (469.000 spettatori, share 2.28%), ’The Untouchables - Gli intoccabili' sul Nove (347.000 spettatori, share 1.58%). Nel day time di Rai1 ottimo ascolto per il ritorno di Antonella Clerici con il nuovo cooking show ’È Sempre Mezzogiorno': la puntata d’esordio è stata vista da 1.857.000 spettatori con il 15.38% di share.

