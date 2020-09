Grande Fratello Vip, Flavio Briatore contro Elisabetta Gregoraci: "Se vuole essere autonoma rinunci ai miei soldi. Il passato? Vancanze, ville, aerei e autista"

29 settembre 2020 a

a

a

Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci, protagonista al Grande Fratello Vip, non ha peli sulla lingua. In una intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli, attacca la sua ex: "Vuole essere autonoma? Allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo". La Gregoraci ha confessato di aver fatto molte rinunce per stare con Briatore e spesso è stata costretta a seguirlo a causa del suo lavoro. L'imprenditore replica: "I primi anni è venuta a qualche Gran Premio che le interessava, altrimenti andavo da solo e faceva quel che voleva. Passava in Sardegna due mesi l'anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500, la casa a Roma che le ho comprato, l'autista. Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok". Poi il colpo sull'assegno mensile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.