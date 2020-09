Grande Fratello vip 5, il primo eliminato è Fulvio Abbate. Ecco chi è finito in nomination | Video

29 settembre 2020 a

Una puntata intensa e ricca di emozioni quella del Grande Fratello vip 5 di lunedì 28 settembre 2020. E' finita a tarda notte. Si è trattato del quinto appuntamento del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, in compagnia di Pupo e Antonella Elia, che ha decretato il primo eliminato: Fulvio Abbate. In nomination sono finiti Massimiliano, Denis, Tommaso, Francesco, Dayane, Adua, Maria Teresa e Guenda.

"Mi dispiace perché perdiamo un grande concorrente e non sono frasi di circostanza", lo saluta Signorini al momento del verdetto.

Triste la contessa: "A me dispiace molto perché con lui avevo molte cose di cui parlare". Lo scrittore prende la parola: "Vorrei dire che sono contento di non vedere più Francesco perché è grazie figure come lui che il gruppo si sfalda", commenta tagliente.

