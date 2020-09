Uomini e Donne, altro duello tra Tina Cipollari e Gemma Galgani I VIDEO

28 settembre 2020 a

Ennesima lite a Uomini e Donne, la storia trasmissione del pomeriggio di Canale5, tra l'opinionista Tina Cipollari e Gemma Galgani. "Ora state davvero esagerando" ha gridato la partecipante. "Già ho problemi a portare avanti le mie conoscenze, quindi non appesantire quello che per me è già difficile" ha aggiunto Gemma. Tina si è alzata, ha indossato la mascherina ed è andata incontro alla storica corteggiatrice con la quale ormai i duelli sono all'ordine del giorno: "Parlo quanto mi pare" ha detto in faccia a Gemma impaurita dalla vicinanza dell'opinionista tra le risate di Gianni Sperti.

