Otto e Mezzo, anticipazioni e ospiti del programma di Lilli Gruber. Ecco chi ci sarà a La7 oggi, lunedì 28 settembre

28 settembre 2020 a

a

a

Recovery Fund e il caso Inps sono gli argomenti annunciati per la puntata di oggi, 28 settembre, di Otto e Mezzo, il talk quotidiano di approfondimento condotto da Lilli Gruber, in onda su La7 a partire dalle ore 20.30. Come al solito gli ospiti sono stati ufficializzati via social. Questa sera ci saranno il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti; l'economista Tito Boeri, che dell'Inps è stato presidente; Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano e Lina Palmerini de Il Sole 24Ore. Pasquale Tridico, attuale presidente Inps, è al centro di una pesante polemica per l'aumento del suo stipendio, quasi triplicato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.