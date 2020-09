 Stasera in tv su Rai2 il cinema di "Stracult Live Show": ospiti Giuseppe Pedersoli e Rosalina Neri

28 settembre 2020 a

Arriva un nuovo appuntamento con il cinema su Rai2 con “Stracult Live Show”, questa sera lunedì 28 settembre alle 23.20. Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti avranno ospiti in studio Giuseppe Pedersoli e Rosalina Neri. Figlio di Carlo Pedersoli, meglio conosciuto come Bud Spencer, Giuseppe Pedersoli parlerà del documentario con cui ha partecipato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia: “La verità su La Dolce Vita”, che racconta la complicata genesi del capolavoro di Fellini dal punto di vista del produttore Peppino Amato, suo nonno.

Nel corso della puntata interverrà anche Rosalina Neri, attrice ultranovantenne e cantante d'opera, nota come la “Marilyn Monroe italiana”, che, a dispetto della sua età, è ancora molto attiva al cinema e in teatro, come dimostra la sua recente partecipazione al film di Pietro Castellitto “I predatori”.

