Tv, a Elisir del 29 settembre su Rai3 focus su tiroide, prevenzione tumori e forma fisica

Nella puntata di "Elisir", il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 29 settembre, alle 11 su Rai3, il tema centrale sarà la relazione tra tiroide e metabolismo. In studio sarà presente il professor Salvatore Maria Corsello, docente di Endocrinologia nell'Università Cattolica del Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Nella seconda parte il professor Francesco Schittulli, presidente della LILT, parlerà della prevenzione dei tumori. Nello spazio dedicato al benessere gli esperti di Tutta Salute mostreranno come mantenersi in forma, con esercizi facili e semplici da poter fare anche in casa.

