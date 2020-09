Stasera in tv lunedì 28 settembre in seconda serata su Rai 3, "Illuminate" per ricordare Sandra Mondaini

28 settembre 2020 a

Con il primo episodio, dedicato alla grande Sandra Mondaini nel decennale della scomparsa, torna da questa sera lunedì 28 settembre alle 23.15 su Rai3 “Illuminate”.

La terza stagione della docu-serie è composta da quattro puntate, prodotte da Anele in collaborazione con Rai3, che raccontano quattro icone italiane: l’attrice e soubrette Sandra Mondaini, la poetessa Alda Merini, la cantante lirica Renata Tebaldi e l’architetto Gae Aulenti.

Incrociando narrazione cinematografica, documenti d’archivio e testimonianze dirette, i quattro docu-film ripercorrono le vicende di quattro donne italiane straordinarie che si sono distinte in diversi ambiti trasformando la propria esistenza in esempio per le generazioni future. A guidare il racconto, quattro attrici italiane che condurranno il telespettatore attraverso queste storie esemplari: Lucia Mascino (per Sandra Mondaini), Claudia Gerini (per Alda Merini), Serena Autieri (per Renata Tebaldi) e Matilde Gioli (per Gae Aulenti).

Nel primo dei quattro docu-film, “Casa Mondaini” diretto da Maria Tilli, Lucia Mascino viene invitata da Giorgia Trasselli, la celebre “tata” di casa Vianello, a partecipare a un’asta di beneficenza dedicata a Sandra Mondaini nell’anno del decimo anniversario dalla sua scomparsa: questa è l’occasione ideale per ripercorrere la vita straordinaria della prima soubrette comica della tv italiana, entrata nell’immaginario collettivo con i suoi iconici personaggi, il suo sodalizio professionale e sentimentale con Raimondo Vianello, le scelte di vita spesso difficili e mai scontate.

Tra i numerosi testimoni illustri che hanno dato il loro prezioso contributo al racconto di questa icona della tv italiana tanti amici, parenti e colleghi tra cui: la figlia e il nipote “adottivi” Rosalie e John Mark Magsino, Antonella Elia, Giancarlo Magalli, Gerry Scotti, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Edoardo Vianello, il biografo di Sandra Mondaini Federico Bravetti e molti altri.

