Il Signore degli Anelli - Le due torri, stasera in tv 28 settembre su Italia2

28 settembre 2020 a

Stasera in tv, 28 settembre, su Italia2 va in onda il film Il Signore degli Anelli - Le due torri (ore 21,10). Pellicola del 2002, genere fantastico, regia di Peter Jackson, nel cast ci sono Elijah Wood, Ian Mc Kellen, Viggo Mortensen e Sean Astin.



La trama: dopo la morte di Boromir e la scomparsa di Gandalf, la Comunita' si e' scissa in tre. Frodo e Sam, persi nelle colline di Emyn Muil, scoprono di essere inseguiti da Gollum, una creatura corrotta dall'Anello. Costui promette agli Hobbit di condurli fino alla Porta Nera di Mordor; attraverso la Terra di Mezzo, Aragorn, Legolas e Gimli fanno rotta verso Rohan, il regno assediato da Theoden. Questo grande regnante, manipolato dalla spia di Saruman, il sinistro Lingua di Serpente, e' ormai caduto sotto l'influenza del malvagio Mago. Nel frattempo, gli Hobbit Merry e Pippin, prigionieri degli Uruk-hai, sono fuggiti e hanno scoperto nella Foresta di Fangorn un inatteso alleato, il guardiano degli alberi e membro di un antico popolo vegetale. Frodo e Sam, per assaltare la torre di Orthanc e sfuggire all'assalto dei Cavalieri Neri, chiederanno loro aiuto. Dietro i sontuosi effetti speciali, traspare una cultura iconografica precisissima e appassionata, che non fa mai rimpiangere i voli della fantasia evocati dalle pagine di Tolkien.

