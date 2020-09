Stasera in tv lunedì 28 settembre 2020 il film "L'intrusa" in seconda serata su Rai 5

28 settembre 2020 a

Giovanna, settantenne dinamica e combattiva, è fondatrice del centro associativo e ricreativo "la Masseria" a Napoli, che si occupa d'infanzia a rischio, ma che è anche un luogo alternativo alle logiche mafiose del quartiere circostante. Una storia che Leonardo Di Costanzo racconta nel film “L’intrusa”, in onda in prima visione Rai questa sera lunedì 28 settembre alle 22.15 su Rai5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”.

Una giovane madre, Maria, giovanissima moglie di un killer arrestato per l'omicidio di un innocente, occupa con i suoi due bambini, una casupola abbandonata all'interno del centro. La loro presenza provoca malcontenti e ostilità tra genitori e insegnanti che mettono a rischio l'esistenza stessa del centro. Ma la scelta di Giovanna è più difficile. Chi ha bisogno di più aiuto? Il film, selezionato alla 49ma Quinzaine des réalisateurs (Cannes 2017), è interpretato da Raffaella Giordano, Valentina Vannino, Martina Abbate, Anna Patierno, Marcello Fonte, Gianni Vastarella, Flavio Rizzo, Maddalena Stornaiuolo.

