Stasera in tv, 28 settembre, su Cielo il film Lawless: la trama

28 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 28 settembre, su Cielo va in onda il film Lawless (ore 21,15). Pellicola americana, genere gangster, del 2012, la regia è di Johan Hillcoat. Nel cast ci sono Tom Hardy, Jessica Chastain, Gary Oldman, Shia LaBeouf, Mia Wasikowska, Guy Pearce, Noah Taylor, Jason Clarke, Dane DeHaan e Lew Temple

Stasera in tv, 28 settembre, su Iris il film L'ultimo Samurai, con Tom Cruise: la trama



La trama: nel 1929, in piena epoca proibizionista, i tre fratelli Bondurant diventano noti in tutta la contea di Franklin, in Virginia, per aver ereditato dal padre il controllo del contrabbando di alcolici. A occuparsi in prima persona degli affari e dei rapporti con la malavita e' il cinico e feroce Forrest (Tom Hardy), il maggiore dei tre, mentre Howard (Jason Carke) sembra disinteressarsi a ogni attivita' a causa dei fantasmi che continuano a tormentarlo dopo aver preso parte alla prima guerra mondiale e il piccolo Jack (Shia LaBeouf), amante del lusso sfrenato e delle belle donne, sogna di mettersi in proprio e rendersi indipendente da Forrest. Impegnati a respingere gli attacchi dell'agente speciale Charlie Rakes (Guy Pearce), i Bondurant finiscono con l'essere coinvolti in un susseguirsi di innamoramenti, tragedie familiari e omicidi che mandano in rovina l'impero costruito dal padre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.