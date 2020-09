Stasera in tv, 28 settembre, su Nove il film The Untouchables - Gli Intoccabili. La trama

28 settembre 2020 a

Stasera in tv, 28 settembre, su Nove va in onda il film The Untouchables - Gli intoccabili (ore 21,35). Pellicola americana del 1987, regia di Brian De Palma, nel cast ci sono Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro ed Andy Garcia

La trama: ella Chicago del proibizionismo, Eliot Ness riceve il compito di fermare Al Capone. Eliott formerà una squadra di intoccabili e darà guerra al gangster. Riuscire a incastrare AlCapone sarà difficile, ma con l'aiuto di un vecchio poliziotto e dei suoi metodi diretti riusciranno a fermarlo.

