Stasera in tv, 28 settembre, su La7 il film Sette anni in Tibet con Brad Pitt: la trama

28 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 28 settembre, su La7 va in onda il film Sette anni in Tibet (ore 21,15). Pellicola americana del 1997, genere drammatico, La regia è di Jean-Jacques Annaud, nel cast Brad Pitt, David Thewlis, Dorjee Tsering e Jamyang Jamtsho Wangchuk.

Stasera in tv, 28 settembre, su Rai4 vanno in onda altri episodi della serie Daredevil



La trama: lo scalatore Harrer, di simpatie filonaziste, nel 1939 abbandona la moglie incinta per recarsi in Tibet con l'intenzione di scalare una delle cime della catena dell'Himalaya, ma viene fatto prigioniero dagli inglesi. Dopo alcuni anni di prigionia riesce a fuggire, e scalando l'Himalaya arriva in Tibet. Il Dalai Lama vuole conoscere l'austriaco biondo, e i due iniziano un rapporto di amicizia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.