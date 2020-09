Stasera in tv, 28 settembre, su Iris il film L'ultimo Samurai, con Tom Cruise: la trama

28 settembre 2020 a

Stasera in tv, 28 settembre, va in onda su Iris il film L'ultimo samurai (ore 21). Pellicola di avventura e azione, americana, del 2003, la regia è di Edward Zwick, nel cast ci sono Tom Cruise, Ken Watanabe, William Atherton, Billy Connolly, Darin Fujimori e Seizo Fukumoto.

La trama: ex militare accetta di andare in Giappone a istruire soldati. Coinvolto in una battaglia contro un gruppo di samurai contro le politiche dell'imperatore, viene catturato. Nel villaggio dei samurai comincia ad apprezzare la loro cultura e si innamora della moglie di uno dei samurai che lui stesso ha ucciso.

