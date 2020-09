Grande Fratello vip 5, situazione fuori controllo: Franceska accusa Adua e Dayane le rovescia i trucchi addosso

28 settembre 2020 a

Situazione esplosiva al Grande fratello vip 5. Franceska Pepe si è resa protagonista di un'altra lite nella casa più spiata d'Italia. La modella ha fatto infuriare Adua Del Vesco accusandola di averle toccato i suoi oggetti personali contenuti nel beauty case, convinta che l'attrice le avesse rovesciato una crema. Gsto di stizza di Dayane Mello, che già nei giorni scorsi ha avuto momenti di tensione con la Pepe.

"Non toccare le mie cose", ha inveito Franceska contro Adua. Inutili i tentativi della Del Vesco di difendersi negando di aver messo le mani sugli articoli privati della Pepe, altrettanto vano l'intervento di Dayane e Myriam Catania. La Mello, definitivamente snervata dalla coinquilina, ha deciso di rovesciare il beauty case incriminato: "Te tocco io le tue cose, ma curati". Tra le due era già scoppiata una lite per il taglio delle carote, e la pace tra le due, sancita poco dopo, è durata solo una manciata di giorni.

Dayane e Adua non sono infatti le uniche concorrenti che hanno avuto momenti di scontro con la Pepe. Particolarmente furiosa è stata la lite tra Franceska e Stefania Orlando, anche in quel caso per futili motivi. Dalle carote si è passati al kiwi, con la Pepe che ha accusato la Orlando di aver fatto marcire un frutto. Stefania non è riuscita a trattenere la calma: "Sei una provocatrice e te lo ripeto. Bugiarda! Come dice il tuo ex fidanzato. Capra! Capra! Capra!".

