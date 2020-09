Gwyneth Paltrow nuda, la foto su Instagram per il suo compleanno: 48 anni e non sentirli

28 settembre 2020 a

Più sexy che mai alla bella età di 48 anni. 48 anni e non sentirli per Gwyneth Paltrow che ha reso bollente Instagram con una foto nella quale appare in tutta la sua bellezza.

«Nient’altro addosso che il mio ’abito di compleanno oggi ... grazie mille per gli auguri di compleanno e grazie al burro per il corpo incredibilmente nuovo di Goop per avermi fatto pensare che posso ancora togliermi l’abito», scrive sul proprio account social Gwyneth Paltrow. Nel giorno del suo 48mo compleanno (è nata a Los Angeles il 27 settembre del 1972), l’attrice premio Oscar per ’Shakespeare in Love' si concede un ’total nude look’ nel giardino della sua casa, citando nei ringraziamenti il brand di bellezza che ha creato, Goop. All’ombra di un grande albero, la Paltrow sorride all’obiettivo in splendida forma, coprendosi appena con le braccia. Una foto che ha scatenato i suoi fan, ammirati.

