Uomini e Donne, fuori onda di Tina Cipollari: "Alzatevi in piedi per me, vi stritolo se applaudite la mummia" I VIDEO

La nuova settimana di Uomini e Donne si apre con un fuori onda di Tina Cipollari. L'opinionista si rivolge al pubblico che, quest’anno, è alle sue spalle, dando un avviso ben preciso a tutti.

“Ve lo dico in anteprima. Appena apro bocca dovete applaudire. Guai seri per voi se quando entra la mummia (Gemma Galgani ndr) applaudite. Dovete comportarvi come se non ci fosse nessuno. Non fate le false di m…. Appena apro bocca, dovete alzarvi tutti in piedi. Guai se fate un applauso quando entra la mummia” avvisa all'inizio della trasmissione, prima della sigla, pensando di non essere registrata. Ma Maria De Filippi rovina i suoi piani svelando di aver fatto registrare tutto e promettendo di mandarlo in onda.

