Stasera in tv lunedì 28 settembre 2020, Tiki Taka su Italia 1: ospiti di Chiambretti e anticipazioni. Anche il caso Suarez

Stasera, lunedì 28 settembre 2020, su Italia 1, in seconda serata, nuovo appuntamento con “Tiki Taka”. Conduce Piero Chiambretti.

Ospiti d’eccezione della puntata l’ex direttore sportivo di Milan e Barcellona Ariedo Braida e la calciatrice del Napoli Eleonora Goldoni.

Nel salotto di “Tiki Taka”, riflettori puntati sulla seconda giornata di Serie A e sui grandi temi dell’attualità calcistica. In particolare, nuovi documenti ed esclusive sul caso Suarez dopo le polemiche per il suo esame di italiano all’Università per stranieri di Perugia e il derby emiliano “Parma-Bologna” analizzato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. E non mancheranno gli highlights di tutti i match, la moviola dei casi più scottanti con l’ex arbitro Mauro Bergonzi e le news di calciomercato.

In studio, Francesca Barra per tutte le ultime notizie dal web, il maggiordomo Enzo Fortunato, l’imitatore Gianfranco Butinar e il giornalista esperto di statistiche Fabrizio Ferrari. Inoltre non mancheranno i commenti di Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport), Xavier Jacobelli (direttore di ‘Tuttosport) e Andrea Di Caro (vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’).



