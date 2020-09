Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 28 settembre - 2 ottobre 2020 su Rai1: la lotta di Marta

28 settembre 2020 a

a

a

Ecco le anticipazioni della seguita soap Il paradiso delle signore per le trame che vanno in onda da oggi, lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre 2020 su Rai1 alle ore 15.55.

Nelle puntate precedenti, Adelaide ha inviato una richiesta di aiuto che Umberto ha colto. Nei nuovi episodi, l'uomo raggiunge New York. Inoltre, Marta e Vittorio corrono il rischio di perdere la piccola Anna. La madre biologica, Daniela, inizialmente sostiene di non volersi occupare di lei, poi cambia idea.

Lunedì 28 settembre Marta e Vittorio non intendono rinunciare alla piccola Anna. I due cercano un cavillo legale che possa permettere loro di continuare a occuparsi della bambina. Federico affronta un periodo di grande tensione. Non accetta che suo padre abbia una relazione con Clelia. Inoltre, non riesce a comprendere come Silvia possa comportarsi in modo così passivo riguardo il tradimento di Luciano. Umberto è a New York. È pronto ad accorrere in aiuto di Adelaide.

Martedì 29 settembre Don Saverio fa sapere a Marta e Vittorio che la madre biologica di Anna è stata trovata. La coppia avrà la possibilità di incontrarla. Salvatore e Marcello sono in cerca di un'idea che porti i guadagni legati alla caffetteria a decollare. Marta e Vittorio hanno un incontro con Daniela, la madre di Anna. La donna è ferma sulla sua decisione di non occuparsi di sua figlia. Clelia ha un confronto con Federico e gli spiega qual è il rapporto con suo padre. Il giovane, intanto, scopre che anche Silvia ha tradito Luciano.

Mercoledì 30 settembre Federico ha uno scontro con Silvia e Luciano. Clelia si sente responsabile di quanto sta accadendo, per questo ha un crollo. Al Paradiso delle Signore fervono i preparativi per il lancio della linea di abbigliamento pensata per i più piccoli. Salvatore e Marcello hanno deciso di tenere aperta la caffetteria anche di sera nel tentativo di accrescere i guadagni. Federico lascia Roberta, dopo quanto accaduto ai suoi genitori non crede più nell'amore.

Giovedì 1 ottobre Il matrimonio di Nicoletta e Cesare è ormai giunto al termine. La donna, dunque, ha intenzione di tornare a Milano. Ludovica viene a sapere la notizia ma chiede a Cosimo di non informare Riccardo. Federico comunica ai genitori di aver lasciato Roberta. Daniela cambia idea, decide di occuparsi della piccola Anna. Chiede a Vittorio e Marta di fare da padrino e madrina. Durante la cerimonia del Battesimo, tuttavia, Daniela non si presenta in chiesa.

Venerdì 2 ottobre Purtroppo i progetti di Salvatore e Marcello vanno in frantumi. I due non riescono ad ottenere i permessi necessari perché la caffetteria possa restare aperta anche di sera. Cosimo confessa un importante segreto a Riccardo. Daniela ricompare con Anna e si reca a casa di Marta e Vittorio. Nicoletta torna a Milano e va a fare visita ai Cattaneo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.