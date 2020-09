Boss in Incognito stasera in tv lunedì 28 settembre 2020 su Rai2 con Max Giusti: anticipazioni

28 settembre 2020 a

Si conclude stasera, lunedì 28 settembre, con l’ultimo appuntamento, la sesta stagione di “Boss in Incognito”, il docu-reality in onda alle 21.20 su Rai2, condotto da Max Giusti.

A lui il compito di accompagnare il pubblico alla scoperta di realtà aziendali italiane d’eccellenza e di narrare l’incontro tra due mondi solitamente separati e distanti, quello dei boss – che decidono di affrontare la sfida di lavorare sotto copertura nella loro azienda, per conoscerla meglio - e quello dei loro lavoratori. Inoltre, in questa nuova stagione, per la prima volta nella storia del programma, anche il conduttore va in incognito e, con un nome di fantasia e nuove sembianze, grazie a un travestimento, in alcune occasioni può dare una mano al boss e sostituirlo nella sua missione.

Protagonista della quarta e ultima puntata sarà Renato Lenzi, Ceo di vari parchi acquatici. Nella sua avventura in incognito, Renato si camufferà e affiancherà i suoi dipendenti e Max Giusti, anch’egli camuffato, soccorrerà per due volte il boss. Le telecamere di Boss in incognito arrivano nelle aziende con un pretesto per non insospettire gli operai. “Boss in Incognito” è tornato in onda in un momento molto particolare: l’emergenza Coronavirus ha messo a dura prova tutto il sistema produttivo italiano, ma il programma è l’occasione per raccontare la resistenza e la rinascita delle nostre aziende e di tutti i lavoratori.

