Oggi in tv lunedì 28 settembre 2020, torna L'Eredità con Flavio Insinna su Rai1

E' il game show del preserale

28 settembre 2020 a

a

a

Torna la nuova stagione de “L’Eredità”, il game show di Rai1 da oggi lunedì 28 settembre, tutti i giorni alle 18.45, che vede ancora al timone Flavio Insinna, affiancato dalle Professoresse.

Tra le novità di questa diciannovesima edizione dello storico programma, una nuova e avvincente modalità di gioco per il Triello: chi vince diventerà campione e andrà direttamente a giocarsi il montepremi alla Ghigliottina.

L’Eredità, in onda dal 2002, vanta ormai 4400 puntate ed è il quiz più longevo della tv italiana. Dopo la coda della passata stagione interamente dedicata alla solidarietà, grazie a cui sono stati devoluti oltre 600.000 euro in attività benefiche, le nuove puntate tornano alla formula classica in cui 7 concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale dell’imperdibile Ghigliottina.

Il game show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, ha fidelizzato negli anni un pubblico trasversale, diventando così un momento in cui la famiglia si riunisce davanti alla tv e si trova a misurarsi con le domande della gara. Nel pieno rispetto delle normative anti-contagio da Covid-19, queste prime puntate de “L’Eredità” non avranno il pubblico in sala, così come stabilito dalla task force della Rai. L’Eredità è realizzato all’interno dello Studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi (ex Dear) a Roma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.