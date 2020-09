Antonella Clerici torna da oggi lunedì 28 settembre su Rai1 con "E' sempre mezzogiorno!": anticipazioni

28 settembre 2020 a

Antonella Clerici torna in tv con “È sempre mezzogiorno!”: ogni giorno alle 12, a partire da oggi lunedì 28 settembre, l’ambasciatrice della gentilezza come stile di vita, il volto più amato del mezzogiorno italiano, condurrà su Rai1 il nuovo programma prodotto da Stand by me, un format originale nato dalla contaminazione tra talk e cooking show.

Negli ultimi anni Antonella Clerici è stata protagonista di un grande cambiamento di vita: nella sua tenuta in campagna ha sperimentato concretamente la piacevolezza del vivere a contatto con la natura. E così ha deciso di accogliere il pubblico nel suo nuovo mondo fatto di autenticità e genuinità, amore per la campagna, per il territorio italiano e i suoi prodotti, per la provincia. Tutti elementi che ritroveremo nell’originalissimo studio di “È sempre mezzogiorno!”, ispirato al mondo delle fiabe e immerso simbolicamente nel bosco della Val Borbera, che sarà ripreso in diretta dalle telecamere di Rai1.

Ad affiancare la Clerici nella conduzione, un cast fisso che è la metafora della saggezza popolare: due nonnine e una zia pronte al commento, alla sferzata e a sporcarsi le mani tra i fornelli, l’improbabile factotum Alfio insieme al Maestro Panificatore Fulvio Marino. Un’allegra compagnia di giro che accompagnerà gli spettatori verso il pranzo, cucinando gomito a gomito con loro, incuriosendo con piccoli tutorial e aneddoti, tastando il polso ad un’Italia che si ritrova sempre più bisognosa di leggerezza e gentilezza.

L’atmosfera è casalinga ed accogliente: si ride, si commentano i fatti del giorno, si fa del sano gossip, si impara qualcosa, si interagisce con il pubblico da casa e intanto si cucina. Ogni giorno ad aiutare Antonella in cucina ci saranno due cuochi, uno avvezzo alla tv e uno esordiente.

Oltre alla cucina e all’attualità, l’altra colonna del programma sono i giochi telefonici con cui gli spettatori possono vincere, di volta in volta, un premio in denaro o un prodotto. Un implicito omaggio alla tv degli anni ’80 rivisitato in chiave contemporanea.

Durante la settimana ci saranno degli appuntamenti fissi: la fatina dei dolci, il maestro pasticcere pronto a dispensare consigli e tecniche raffinate, l’esperto di territorio e di vino, e Angela Frenda, che con la sua rubrica “Ricette d’amore” racconterà storie e aneddoti di personaggi famosi. Il tutto mentre sui fuochi bolle il sugo, qualcuno offre una fetta di salame o un caffè. Proprio come a casa.

