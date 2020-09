Stasera in tv, 28 settembre, su Italia1 il film "The Foreigner": la trama

28 settembre 2020 a

Stasera in tv, 28 settembre, su Italia1 va in onda il film "The Foreigner" (ore 21,20). Pellicola d'azione del 2017, regia di Martin Campbell, nel cast ci sono Katie Leung, Jackie Chan, Rufus Jones e Mark Tandy.

La trama: l'umile proprietario di un ristorante a Chinatown a Londra, e' costretto a spingere agli estremi i suoi limiti fisici e morali per rintracciare un gruppo di malviventi irlandesi, dei terroristi responsabili della morte della sua amata figlia dopo il fallimento del sistema giudiziario.

