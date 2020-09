Grande Fratello Vip, Dayane Mello in topless: l'errore della regia

28 settembre 2020 a

a

a

La bellezza di Dayane Mello sta abbagliando i seguaci del Grande Fratello Vip: difficile staccarle gli occhi di dosso quando è inquadrata. Anche perché la regia ha indugiato fin troppo su di lei nelle ulime ore e in diretta l'ha mostrata in topless.

Grande Fratello Vip, cosa accadrà nella casa? Appuntamento stasera 28 settembre su Canale5

La modella brasiliana si stava preparando per un bagno in vasca in compagnia di Adua Del Vesco: le due sembrano aver instaurato un bel rapporto, si nota infatti l’affiatamento, dato che parlano anche di progetti in comune da portare avanti una volta fuori dalla casa. Prima di scivolare in vasca da bagno, però, si è verificato un incidente vietato ai minori: la Mello è entrata in bagno ma quando ha aperto la porta per uscire non si era ancora messa il costume mandando in visibilio gli appassionati della modella brasiliana.

