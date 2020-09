Ascolti tv domenica 27 settembre 2020: L'Allieva 3 con oltre 4 milioni di spettatori vince la gara

28 settembre 2020 a

Vittoria per Rai 1 negli ascolti della domenica sera, quella di ieri 27 settembre 2020. L'allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale arrivata alla sua terza stagione, ha ottenuto davanti al piccolo schermo più di 4 milioni di telespettatori, nel dettaglio 4.334.000 spettatori pari al 19.5% di share (primo episodio 4.704.000 – 19%, secondo episodio: 3.930.000 – 20.1%).

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso è stato visto da 1.973.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles è stata la scelta di 1.143.000 spettatori con uno share del 4.5% mentre NCIS New Orleans ha guadagnato 1.022.000 spettatori con il 4.2% di share.

Su Italia1 Independence Day: Rigenerazione 1.439.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai3, compresa la solita anteprima, il ritorno della diciottesima stagione di Che Tempo Che Fa ha interessato 2.280.000 spettatori (9.2%) mentre il successivo blocco, Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.246.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rete4 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones 788.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 il ritorno in prima serata di Non è L’Arena 908.000 spettatori con il 5% .

