Grande Fratello Vip, cosa accadrà nella casa? Appuntamento stasera 28 settembre su Canale5

Al televoto ci sono Adua, Francescka, Massimiliano e Fulvio.

Appuntamento in prima serata su Canale5, oggi lunedì 28 settembre, con il Grande Fratello Vip 2020 (dalle ore 21,20). Conduce Alfonso Signorini con la coppia di opinionisti formata da Antonella Elia e Pupo.

Grande Fratello Vip, ecco i quattro nominati che rischiano di lasciare la casa. La parola ai telespettatori

Che cosa accadrà in questa puntata? Al centro dell’attenzione Franceska che con la battuta su Adua mette agitazione nella casa. L’influencer è entrata nella conversazione relativa all’anoressia dell’attrice, provocando le reazioni veementi dei compagni di Casa che hanno tentato di metterla tacere. In particolare vibrante è lo scontro con la Orlando. Nel mentre, anche il bacio della Gregoraci continua a far scalpore. E oggi cosa accadrà? Al televoto, insieme Adua Del Vesco e Franceska, c’è Massimiliano che ha rimediato ben sei voti dai suoi compagni d’avventura. Il quarto concorrente in nomination è Fulvio Abbate.

