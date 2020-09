Chiara Ferragni, denuncia Codacons per blasfemia. Influencer nei panni della Madonna

27 settembre 2020 a

a

a

Il Codacons ha denunciato Chiara Ferragni per blasfemia e offesa al sentimento religioso. L’associazione dei consumatori ha avviato l’azione legale dopo la diffusione di una immagine in cui la nota influencer appare raffigurata come una Madonna, e che, afferma il Codacons, «ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e sul web». «Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere - spiega il Codacons - L’immagine che raffigura la Ferragni nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutta la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale, essendo noto come la Ferragni sia una vera e propria ’macchina da soldì finalizzata a vendere prodotti, sponsorizzare marchi commerciali e indurre i suoi follower all’acquisto di questo o quel bene».

Video su questo argomento "Fenomeno Ferragni", Simona Ventura intervista Chiara su Rai2 TMNews

Quello che il Movimento dei consumatori definisce «sfruttamento indegno della figura della Madonna che ha scatenato le proteste dell’intero mondo cristiano» potrebbe quindi, per il Codacons, «realizzare fattispecie penalmente rilevanti per blasfemia e offesa al sentimento religioso, motivo per cui l’esposto viene inviato anche a Papa Francesco affinché si pronunci contro tale squallida e inutile provocazione».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.