Stasera in tv in seconda serata Rai1: speciale "Prix Italia 2020"

Il racconto del prestigioso concorso per radio, tv e web

27 settembre 2020

a

a

Uno speciale dedicato alla settantaduesima edizione del Prix Italia, il prestigioso concorso internazionale organizzato dalla Rai per i programmi di qualità radio, tv e web, va in onda stasera domenica 27 settembre, alle 23.30 su Rai1. Cinquanta minuti, condotti da Angelo Mellone, per offrire uno spaccato delle offerte del panorama televisivo internazionale.

Sono stati oltre 250 i prodotti in concorso che le emittenti di tutto il mondo hanno presentato al Prix Italia. “Oggi più che mai – ha ricordato il Presidente Foa - abbiamo bisogno di senso della comunità, di creatività e di una visione condivisa di rilancio e speranza” .

"Si tratta di un numero straordinario di programmi di grande varietà e di indiscutibile qualità, che riflette sia la vitalità del panorama mediatico sia la popolarità del nostro concorso” ha affermato Annalisa Bruchi, Segretario Generale del Prix Italia.

Sarà un’occasione anche per festeggiare i 100 anni dalla nascita di Alberto Sordi, visitando la sua Villa di Roma ricca di ricordi, e di Fellini che paragonava Roma a una grande madre e con la quale aveva un rapporto complesso e profondo.

Con Livio Beshir si conosceranno le prossime produzioni firmate Rai incontrando i loro protagonisti più amati dai telespettatori. Il programma è firmato da Angelo Mellone, Andrea Caterini, Luisa Grisanti ed Eleonora Niccoli. La regia è di Andrea Rovetta.

