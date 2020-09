Domenica In, Massimo Lopez e il dolce ricordo della mamma con un retroscena I VIDEO

27 settembre 2020 a

Ospite a Domenica In per raccontare il suo primo libro “Stai attento alle nuvole. La mia vita in viaggio” Massimo Lopez da Mara Veniera ha raccontato alcuni momenti importanti della sua vita e del rapporto intenso con sua madre. Ha spiegato: “Il giorno dopo la morte di mia madre ho fatto uno spettacolo, per esorcizzare il dolore".

Il noto comico si racconta a tutto tondo, forte di quella vena artistica ereditata dalla madre. Il testo inizia da quel trasloco che ha permesso a Lopez di trovare un vecchio baule, dentro cui erano nascoste lettere d’amore, foto, un diario. Una pagina di vita che Massimo Lopez ha raccontato cosi: "È il destino che ha voluto che i diari di mia madre arrivassero a me. Ho scoperto dei sentimenti incredibili, un linguaggio forbito, le cose che si dicevano allora...Questo signore scrisse a mia mamma, che la chiamava "bambina": ciao, ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò. Questa canzone è diventata la canzone che nel 1959 ha cantato Modugno. Scritta da lui. E ora ho capito perché mamma, in quell'anno, mi regalò il disco. Disse: ascolta questa canzone, poi ti dirò. Questo fidanzato era Dino Verde".

