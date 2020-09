Morta l'attrice Yuko Takeuchi di Miss Sherlock, aveva 40. Impiccata nella sua casa

27 settembre 2020 a

L'attrice Yuko Takeuchi, 40 anni, è stata trovata impiccata nel suo appartamento a Tokyo. E' stata protagonista della serie tv "Miss Sherlock" e di altri film diventati molto popolari anche nel nostro Paese, come "Ringu", horror del 1998 che ha ispirato il remake americano del 2002, "The Ring". Il sito Nippon che ne dà notizia, spiega che non ci sarebbero stati altri segnali, come messaggi d'addio o altro. L'attrice era accostata dai giapponesi a Meg Ryan e ad Audrey Hepburn.

