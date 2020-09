Domenica In, Alessandra Mastronadi (L'Allieva 3): "Ho litigato con Lino Guanciale". Cosa è successo dopo

27 settembre 2020 a

In tv, come annunciato, a Domenica In di oggi 27 settembre 2020, primo piano con L’Allieva 3. Alessandra Mastronardi ospite di Mara Venier con Lino Guanciale. Lei parla anche del rapporto col collega nella serie che parte stasera: “Abbiamo un bel rapporto. Abbiamo mai litigato? Sì, ma è durato un secondo”.

Lino scherza e dice a sua volta:: “C’erano già i litigi dei due protagonisti, ci bastavano per sfogare eventuali nervosismi“. Dal loro feeling si vede che è nata sul set una grande amicizia anche se sono assolutamente false le voci che li volevano insieme anche nella vita privata. Entrambi infatti hanno una storia straordinaria che va avanti da molto tempo. Intanto aumenta stasera l’attesa per L’Allieva 3 che va in onda stasera su Rai1.

