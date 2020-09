Ascolti tv, Tu sì que vales vince la gara di sabato 26 settembre 2020 ma che risultato anche per Ballando con le stelle

27 settembre 2020 a

Vince Tu sì que vales. Il programma di Canale 5 si aggiudica la gara degli ascolti di ieri sera, sabato 26 settembre 2020. Superato Ballando con le stelle su Rai 1, ma gli spettatori sono davvero tantissimi per entrambe le trasmissioni.

Il talent condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, con Sabrina Ferilli, Teo Mammucari, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti è stato visto da 4.173.000 telespettatori con il 23.5% di share. La seconda puntata di Ballando Con Le Stelle segue a ruota su Rai1: l'anteprima "Tutti in pista" fa segnare 4.092.000 spettatori per il 18,2% di share. Il programma è stato visto da 3.506.000 spettatori per il 21,4% di share.

