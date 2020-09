Stasera in tv, 27 settembre, su Rete4 il film "La preda perfetta". La trama

27 settembre 2020 a

Stasera in tv, 27 settembre, su Rete4 va in onda il film "La preda perfetta". Pellicola americana del 2014, genere thriller, regia di Scott Frank, nel cast ci sono Liam Neeson, Dan Stevens, Boyd Holbrook, Astro, David Harbour, Adam David Thompson, Sebastian Roche', Mark Consuelos, Danielle Rose Russell, O'lafur Darri O'lafsson, Laura Birn, Ruth Wilson, Whitney Able, Briana Marin, Annika Peterson e Eric Nelsen.

La trama: Matt Scudder, ex poliziotto del Dipartimento di Polizia di New York, è un investigatore privato senza licenza che opera al di fuori della legge e che viene ingaggiato da un boss del traffico di eroina per dare la caccia agli uomini che gli hanno rapito e brutalmente assassinato la moglie. Nel corso delle indagini, Scudder scoprirà che questi uomini sono killer avvezzi a perpetrare lo stesso tipo di perverso reato e per mettere fine ai loro macabri omicidi intraprendera' una estenuante ricerca tra i vicoli di New York per rintracciarli e fermarli una volta per tutte...

