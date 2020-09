Domenica Live e Live non è la d'Urso: anticipazioni e ospiti di domenica 27 settembre 2020. Da Salvini a Graziani

27 settembre 2020 a

a

a

Un'altra domenica con Barbara d'Urso su Canale 5. Oggi, domenica 27 settembre 2020, doppio appuntamento sulla rete ammiraglia Mediaset.

Barbara D'Urso, lite furibonda a Pomeriggio5 con "l'Unto di Dio". "Rigiri le frittate Barbarella" | VIDEO

A Pomeriggio Cinque, come ogni venerdì, la conduttrice ha dato delle anticipazioni delle due puntate di Domenica Live e Live - Non è la d'Urso di oggi, 27 settembre. Nel pomeriggio ci sarà un collegamento con Ciccio Graziani, dopo l'incidente in cui ha riportato la rottura di undici costole e la frattura di sei vertebre, mentre per Domenica like si esibirà Nadia Rinaldi sulle note di Moulin Rouge di Christina Aguilera.

Matteo Salvini è ospite Live - Non è la d'Urso, dove si parlerà con i protagonisti anche del matrimonio di Nicoletta Mantovani, del parrucchiere dei vip Federico Fashion Style, della condanna di Serena Grandi. E in studio ci sarà anche Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.