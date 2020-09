'Da Noi...a Ruota Libera' su Rai1 oggi domenica 27 settembre 2020: ospiti Isoardi e Todaro

Francesca Fialdini ospita anche Flavio Insinna

27 settembre 2020 a

Oggi, domenica 27 settembre 2020 alle 17.20 su Rai1, a “Da Noi…A Ruota Libera” Francesca Fialdini ospiterà in studio Flavio Insinna che, con l’ironia che lo contraddistingue, racconterà di sé, dei suoi affetti e della sua carriera, ma non solo. Nel corso dell’incontro il conduttore e attore stupirà Francesca Fialdini con alcune divertenti sorprese.

E ancora una delle coppie più amate di “Ballando con le Stelle”. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro saranno intervistati in esclusiva per la prima volta insieme dopo l’operazione che ha recentemente subito il ballerino. Inoltre, il racconto dell’incredibile viaggio di un diacono che ha girato l’Italia in sella alla sua bicicletta per sperimentare, prima del passo decisivo verso il sacerdozio, quanta umanità e senso di accoglienza esiste ancora nel mondo e nel nostro Paese.

Al centro di ogni puntata il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo accomunati tutti da storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri. Anche quest’anno riflettori accesi sull’attualità con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni, donne che hanno saputo trovare la loro strada contro ogni avversità.

