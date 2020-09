Tu si que vales, Aaron Evans rischia la vita con i salti mortali sulle auto in corsa. Belen Rodriguez: "Sei proprio un figo"

27 settembre 2020 a

A Tu si que vales rischioso e pericoloso numero dell'atleta e acrobata Aaron Evans. Quando annuncia cosa farà durante la sua esibizione, i giurati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti si guardano perplessi: supererà con il salto mortale le auto in corsa a 48 chilometri orari per tre volte. Sembra impossibile e dopo il primo salto i giurati si rendono conto che al 31enne basterebbe un piccolo errore per rimetterci la vita.

Belen Rodriguez è talmente impaurita che finisce per alzarsi dalla sua sedia e non guardare. Ma Aaron è caricatissimo e salta alla perfezione anche la seconda e la terza vettura. Alla fine è proprio Belen che si scioglie: "Comunque lasciatelo dire, sei proprio un figo". Dai giurati quattro voti positivi, dal pubblico il 97% di sì. Clicca qui per vedere l'esibizione di Aaron Evans.

