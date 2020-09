Tu si que vales, l'incredibile esibizione dei ballerini acrobati. Zerbi: "Uno dei numeri più belli di questi anni"

27 settembre 2020 a

A Tu si que vales si presenta il Duo El Beso. Sulle note di Senza Parole, stupendo pezzo di Vasco Rossi, i due acrobati lasciano letteralmente con il fiato sospeso il pubblico della trasmissione di Canale 5, presentata da Belen Roderiguez e che vede in giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti.

L'esibizione del Duo è strepitosa. Lei rimane addirittura sospesa reggendosi soltanto con i talloni, al punto che alla fine la coppia incassa complimenti clamorosi da Rudy Zerbi: "E' una delle cose più incredibili che abbiamo visto in questi anni". La giuria popolare guidata da Sabrina Ferilli premia l'esibizione con il 99 per cento. Dai quattro giurati quattro "vale". Clicca qui per vedere l'esibizione del Duo El Beso.

