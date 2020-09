Tu si que vales, balletto dei cuochi nudi. Ferilli: "Ho visto tutto". Belen: "C'è tanto". E alla fine Rudy Zerbi va a controllare

27 settembre 2020 a

A Tu si que vales arrivano i cuochi nudi. Nella trasmissione di Canale 5 presentata da Belen Rodriguez e che vede in giuria Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Teo Mammucari, si esibiscono i Naked Lunch. Completamente nudi, cappello da chef a parte, i due attori-ballerini comici irlandesi danno vita ad balletto coprendosi (e non sempre) le parti intime soltanto con le padelle. Terminato il numero inizia la discussione nella giuria. Rudy Zerbi non è convinto che le parti intime fossero completamente nude, Maria De Filippi confessa di non avere questa ansia, ma mentre Sabrina Ferilli sostiene di aver intravisto gli organi sessuali dei due, Belen Rodriguez è invece convinta che fossero coperti con calzini. Alla fine è Rudy Zerbi che decide di andare a controllare: gli chef ballerini erano completamente nudi. Clicca qui e guarda il video dell'esibizione dei Naked Lunch.

