Ballando con le Stelle, ancora scintille tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli

Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, del 26 settembre, Alessandra Mussolini si è cimentata in un cha cha cubano insieme al suo partner Maykel Fonts. Abito corto blu elettrico, la Mussolini ha danzato con grinta sino all'acrobazia finale da ballerina provetta. Con tanto di bacio con Maykel. Poi al momento del confronto con la giuria non sono mancate le scintille con Selvaggia Lucarelli. Dovute anche alla precedente puntata: la Mussolini scomoda il femminismo, la Lucarelli risponde e deve intervenire Milly Carlucci per sedare gli animi.

